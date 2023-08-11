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США расширили список антироссийских санкций
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США расширили список антироссийских санкций

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Фото: commons.wikimedia.org
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США внесли в антироссийский санкционный список четырех человек, а также одну организацию. Документ опубликован 11 августа на сайте американского министерства финансов.

В перечень теперь включены российские предприниматели. Под ограничения попали сооснователи «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, а также акционер Альфа-банка Петр Авен.

Помимо этого, Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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До этого, 20 июня, минфин США вновь расширил список санкций в отношении российских физических и юридических лиц. В перечне ведомства появились десятки новых имен и компаний.

В свою очередь, в МИД РФ осудили новые ограничения Соединенных Штатов и назвали их нелегитимными. Он также назвал очередное введение ограничительных мер хождением по одним и тем же граблям.

Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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