Ошибка западных кураторов в обучении украинских военных заключается в неправильном, идеологическом восприятии российских вооруженных сил. Такое мнение военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал в пятницу, 11 августа.

По его словам, у Соединенных Штатов нет достаточного военного опыта для борьбы с Россией.

«США почти не воевали с организованными армиями. Они полагались на действия пехоты на поле боя, таранов, танков, обеспеченной авиационной и огневой поддержкой. Именно этому они и начали учить украинскую армию», — сказал военный эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что в итоге Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются воевать с одной из величайших армий мира, которая по уровню своей боевой мощи и технического оснащения ничем не хуже, чем армия США. В результате из-за идеологического восприятия российских вооруженных сил были допущены ошибки в оценке противника и тактического видения поля боя. Поэтому украинская армия несет большие потери.

Матвийчук также усомнился в том, что западные военные инструкторы смогут дать украинским военным знания и компетенции в военной сфере, которые будут отвечать потребностям ВСУ.

По мнению эксперта, НАТО может дать Украине азы владения западной техникой и вооружения, которое массово закупает украинская армия, а также одиночную подготовку.

«У Запада нет того военного опыта, который Россия приобретала десятилетиями, поэтому они и не могут обучить украинскую армию новым способам ведения боевых действий», — заключил он.

Ранее, 10 августа, британский портал Open Democracy сообщил, что тренировки в странах НАТО оставляют украинские войска «неподготовленными», так как западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится сражаться ВСУ. В частности, Запад долгое время вел войны с повстанцами на Ближнем Востоке, что подразумевало бой в городских условиях, в то время как ВСУ большую часть времени находятся на ровной местности, передает RT.

6 августа сообщалось, что военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании ездили на базу «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ) для подготовки боевиков. На Украине также находились инструкторы британской программы OP ORBITAL, которые должны были подготовить украинских военных из числа мобилизационного резерва.

23 июля командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев рассказал, как инструкторы из стран НАТО действуют в рядах ВСУ в качестве членов заградительных отрядов. Российские войска регулярно фиксируют речь наемников в радиоэфире, про них также рассказывают пленные солдаты ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.