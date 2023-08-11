В Ленобласти алабай покусал двухлетнюю девочку

В Ленинградской области собака породы алабай напала на двухлетнюю девочку в поселке Ленинское Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу, 11 августа.

«Выборгской городской прокуратурой организована проверка информации о нападении собаки на маленькую девочку», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль городской прокуратуры.

4 августа собака крупной породы искусала мальчика на детской площадке в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в Красносельском районе на улице Политрука Пасечника. На ребенка напала помесь хаски и немецкой овчарки. Мальчику пришлось наложить на лицо швы.