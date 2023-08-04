Собака порвала лицо мальчику в Санкт-Петербурге

Собака крупной породы искусала мальчика на детской площадке в Санкт-Петербурге. Об этом 4 августа рассказала «Известиям» мама пострадавшего.

Инцидент произошел в Красносельском районе на улице Политрука Пасечника. На ребенка напала помесь хаски и немецкой овчарки.

«Мальчик получил раны на щеке и животе. На лице пришлось наложить швы», — сообщила женщина.

По ее словам, хозяева уже выпускали собаку гулять одну, и раньше она уже кусала прохожих. Мать мальчика утверждает, что ребенок не проявлял к животному агрессии и хотел ее погладить.

«Хозяин собаки сам был перепуган и сказал, что усыпит собаку», — добавила собеседница.

Ранее, 17 июля, в Мурине Ленинградской области собака искусала маленькую девочку в коляске во время прогулки. Инцидент произошел во дворе дома на Воронцовском бульваре. Родители засняли девочку, чье лицо покрылось кровью, и хозяйку животного.