В Мурино собака набросилась на ребенка в коляске
В Мурино Ленинградской области собака искусала маленькую девочку в коляске во время прогулки. В распоряжении «Известий» 17 июля появились кадры с места событий.
Инцидент произошел во дворе дома на Воронцовском бульваре.
На кадрах — ребенок в коляске, плачущий от боли. Всё лицо девочки в крови. Взрослые, находящиеся рядом, утверждают, что травмы получены от животного соседки. Недалеко от коляски, на лавочке, сидит и хозяйка собаки. Она никак не прокомментировала происходящее.
Подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее, 14 июля, стало известно о нападении ротвейлера на двухлетнюю девочку. Инцидент произошел в Челябинской области. ЧП произошло во время прогулки во дворе частного дома в городе Златоусте, ребенок гулял с мамой. Малышка во время прогулки подошла к вольеру частного дома, где ее покусал ротвейлер через решетку.