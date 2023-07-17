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В Мурино собака набросилась на ребенка в коляске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Мурино Ленинградской области собака искусала маленькую девочку в коляске во время прогулки. В распоряжении «Известий» 17 июля появились кадры с места событий.

Инцидент произошел во дворе дома на Воронцовском бульваре.

На кадрах — ребенок в коляске, плачущий от боли. Всё лицо девочки в крови. Взрослые, находящиеся рядом, утверждают, что травмы получены от животного соседки. Недалеко от коляски, на лавочке, сидит и хозяйка собаки. Она никак не прокомментировала происходящее.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее, 14 июля, стало известно о нападении ротвейлера на двухлетнюю девочку. Инцидент произошел в Челябинской области. ЧП произошло во время прогулки во дворе частного дома в городе Златоусте, ребенок гулял с мамой. Малышка во время прогулки подошла к вольеру частного дома, где ее покусал ротвейлер через решетку.

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