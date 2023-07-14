В Челябинской области ротвейлер напал на двухлетнюю девочку

На двухлетнюю девочку напал ротвейлер в Челябинской области 14 июля. Ребенка госпитализировали.

По информации «Известий», ЧП произошло во время прогулки во дворе частного дома в городе Златоусте, ребенок гулял с мамой.

«Малышка во время прогулки подошла к вольеру частного дома, где ее покусал ротвейлер через решетку», — рассказал источник.

Медики зафиксировали у девочки обширные укушенные раны, а также перелом обеих костей левого предплечья. В вольере в тот момент находилось 18 собак разных пород. Сейчас проводится проверка.

29 мая в Богородске Нижегородской области собака загрызла свою хозяйку, когда та собиралась ее покормить.

Животное находилось на привязи. Женщина вышла на придомовую территорию, собака внезапно набросилась и укусила владелицу в шею. От полученных ран пострадавшая скончалась.