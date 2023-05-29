Собака загрызла хозяйку в Нижегородской области

В Богородске Нижегородской области собака напала на хозяйку, когда та вышла ее покормить. Об этом 29 мая сообщает в своем Telegram-канале региональное следственное управление СК РФ.

Когда хозяйка вышла на придомовую территорию покормить собаку, которая сидела на привязи, та внезапно набросилась и укусила хозяйку в шею. От полученных ран женщина погибла.

Организована доследственная проверка.

Собака относится к породе стаффордширский терьер, которая считается опасной, относится к бойцовским и запрещена в ряде стран.

Ранее, 23 мая, в Оренбурге собака набросилась на 10-летнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали. Сначала считалось, что на нее напала бродячая собака, но позднее эта информация была опровергнута.