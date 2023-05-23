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Ребенок пострадал от нападения домашней собаки в Оренбурге

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В Оренбурге собака набросилась на 10-летнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали. Инцидент произошел в районе улицы Ткачева, когда девочка гуляла со своим питомцем.

Как пишет РИА «Оренбуржье», о случившемся стало известно из социальных сетей. Правда, там сообщалось, что на девочку напала бродячая собака. Однако в Центре детской хирургии Оренбурга, куда привезли ребенка, Урал56.Ру рассказали, что девочка пострадала не от бродячей собаки, а от домашней.

В пресс-службе регионального минздрава, с которой связалось агентство, сообщили, что в сводке происшествий нападения бродячей собаки на школьницу не значится.

Тем временем 56orb.ru приводит слова матери пострадавшей. Женщина рассказала, что ее дочь гуляла с домашней собакой породы той-терьер. Бродячие псы набросились на питомца девочки. Она начала защищать собаку, и разъяренные животные набросились на нее. Той-терьер от стресса укусил хозяйку за щеку. Бродячую стаю отогнали от ребенка проходившие мимо парень с девушкой.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что в Госдуме планируют рассмотреть поправки к закону из КоАП, связанные с наказанием за укусы собак. В частности, состоится обсуждение статьи 8.52 об ответственности за несоблюдение требований к содержанию животных. Ко второму чтению статью дополнили нормой, предусматривающей наказание для хозяев, чьи животные укусили человека или нанесли другие незначительные повреждения.

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