Очевидица рассказала о падении беспилотника в Москве

Одна из очевидцев падения беспилотника в Москве в пятницу, 11 августа, рассказала «Известиям» о произошедшем.

«Тишина, как обычно, собачки лают, птички пищат. И вдруг раздался такой взрыв. Такое впечатление, что какие-то строительные леса упали. И всё. Звук был приличный для лесов строительных. Скорее на взрыв больше похоже», — рассказала женщина.

Ранее этим же днем, 11 августа, очевидцы сообщили о взрыве на северо-западе Москвы в районе Карамышевской набережной. Так, на кадрах, появившихся в распоряжении «Известий», можно заметить крупное облако дыма над зданиями.

Позже мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный аппарат над набережной. Градоначальник также указал, что в результате инцидента пострадавших и серьезных разрушений нет.

В Министерстве обороны России заявили, что в городе была пресечена попытка атаки украинского беспилотника. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы, рассказали в ведомстве.