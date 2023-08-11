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Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки украинского беспилотника на Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сегодня днем была пресечена попытка атаки украинского беспилотника на территорию Москвы. Об этом 11 августа сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы» — отмечает ведомство.

В результате данной атаки пострадавших и разрушений нет. На месте ведется работа экстренных служб.

Ранее этим же днем, 11 августа, очевидцы сообщили о взрыве на северо-западе Москвы в районе Карамышевской набережной. Так, на кадрах, появившихся в распоряжении «Известий», можно заметить крупное облако дыма над зданиями.

Позже мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный аппарат над набережной. Градоначальник также указал, что в результате инцидента пострадавших и серьезных разрушений нет.

Также 11 августа аэропорт Внуково сообщал о временном введении ограничений на прилет и вылет самолетов с 9:40 мск по независящим от него причинам. На данный момент с 10:50 по московскому времени все ограничения сняты.

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