Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотник в Москве над Карамышевской набережной. Об этом 11 августа сообщил мэр города Сергей Собянин.

«При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника.

По его словам, экстренные службы работают на месте инцидента.

Ранее в этот день очевидцы сообщили о взрыве на северо-западе Москвы в районе Карамышевской набережной.

Также 11 августа аэропорт Внуково сообщал о временном введении ограничений на прилет и вылет самолетов с 9:40 мск по независящим от него причинам.

Накануне, в ночь на четверг 10 августа, в аэропортах Внуково и Домодедово также вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Такое решение было принято из-за полета беспилотников, об уничтожении которых было сообщено в тот же день.