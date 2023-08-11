Кардиолог назвала пять признаков здорового сердца

Врач-кардиолог, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова 11 августа в Международный день здорового сердца назвала «Известиям» признаки, свидетельствующие о здоровье сердечно-сосудистой системы.

Так, первый из признаков — это отсутствие храпа и хороший сон. Сильный храп ночью, по словам врача, может быть обусловлен синдромом обструктивного апноэ сна, который, в свою очередь, чреват более высоким риском повышенного артериального давления и нарушений сердечного ритма.

«Недостаток сна или плохой сон могут быть признаками нездорового сердца и иногда приводят к серьезным сердечным заболеваниям, если вовремя не принять меры. По данным Американской кардиологической ассоциации, ваши шансы на плохое сердечно-сосудистое здоровье увеличиваются на 25%, если вы спите менее шести часов в день. При синдроме обструктивного апноэ сна у вас на 200% выше риск развития проблем с сердцем по сравнению с теми, у кого отсутствует данная патология», — предупредила Ерусланова.

Второй признак, который назвала кардиолог, — быстрое восстановление сердечного ритма после нагрузок. Она отметила, что у большинства взрослых людей нормальная частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту. Самый простой способ узнать, как быстро бьется сердце, — пощупать пульс.

Также, по ее словам, одним из признаков, свидетельствующих о здоровье сердечно-сосудистой системы, является нормальное артериальное давление.

«Для здорового сердца характерно артериальное давление ниже 120/80 мм рт. Если ваше систолическое давление составляет 140 и выше или ваше диастолическое давление достигает 90 и выше, то оно считается повышенным. Постоянно контролируйте свое кровяное давление, если оно очень часто бывает выше нормы, вам следует обратиться к врачу для более подробного обследования», — посоветовала Ерусланова.

Также врач рассказала, что один из самых простых способов узнать здоровье сердца, — это определить уровень энергии в течение дня.

«Если вы часто чувствуете усталость или утомляетесь при незначительных физических нагрузках, например, прогулка в сквере, поход по магазинам или подъем по лестнице на 1–2 этажа, то ваше сердце с трудом перекачивает достаточное количество крови, чтобы удовлетворить все потребности вашего тела. С другой стороны, если вы поднимаетесь на четыре лестничных пролета (примерно 60 ступенек) за одну минуту и менее, то вы и ваше сердце находитесь в хорошей физической форме», — объяснила кардиолог.

Еще один показатель здоровья сердечно-сосудистой системы — это уровень холестерина, который должен быть в пределах нормы. Высокий уровень определенного холестерина может быть обусловлен генетической предрасположенностью или являться результатом нездорового образа жизни. В частности, потребления слишком большого количества насыщенных жиров.

«Для взрослых (18 лет и старше) уровень общего холестерина ниже 5,0 ммоль/л считается нормой. Здоровый уровень «плохого» холестерина должен быть ниже 3,5 ммоль/л, а уровень «хорошего» — выше 1,2 ммоль/л у мужчин и выше 1,0 ммоль/л у женщин. Нет никакого способа узнать ваш уровень холестерина, кроме как сдать анализ крови», — подытожила кардиолог.

28 июня Ерусланова предупредила, что частое использование мобильного телефона повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий, в частности, артериальной гипертензии (гипертонии). Она отметила, что использование смартфона более 30 минут в неделю повышает риск развития болезни.