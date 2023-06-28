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Кардиолог назвала частые разговоры по телефону одной из причин гипертонии

Кардиолог Ерусланова: частые разговоры по телефону повышают риск развития гипертонии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Врач-кардиолог, научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова в разговоре с «Известиями» 28 июня предупредила, что частое использование мобильного телефона повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий, в частности артериальной гипертензии (гипертонии).

Она отметила, что, согласно результатам проведенных исследований, использование смартфона для совершения или приема звонков более 30 минут в неделю повышает риск развития гипертонии. И риски растут пропорционально времени использования гаджета.

«Скорее всего, это связано со стрессом, который испытывает человек, оставаясь на связи практически в режиме 24/7. А, как известно, стресс является одним из решающих факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. У людей, активно использующих мобильные телефоны в рабочих целях, практически стираются границы между рабочим и личным временем, что приводит к постоянной тревоге и стрессу», — рассказала Ерусланова.

Также она обратила внимание, что пожилые люди часто становятся жертвами телефонных мошенников и спамеров, что также негативно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

В этой связи кардиолог дала рекомендации, как снизить сердечно-сосудистые риски при использовании мобильных телефонов. Во-первых, она посоветовала контролировать время использования смартфона. Это можно сделать с помощью настроек в телефоне или специальных программ для контроля экранного времени.

«Установите для себя «часы тишины» без мобильного. Например, во время приема пищи или во время отдыха. На ночь можно поставить режим «не беспокоить», и тогда уведомления о поступивших звонках или сообщениях не будут отображаться на экране. Отметьте на своей визитке часы, когда с вами можно связаться, чтобы исключить звонки во внеурочное время, либо оговаривайте это при личной встрече», — добавила Ерусланова.

Не лишним, по ее словам, будет установить на свой мобильный телефон или телефон пожилого родственника приложение антиспам, которое защитит от навязчивой рекламы и мошенников. Также врач рекомендовала договориться со своими пожилыми родственниками, в какое конкретно время с ними созваниваться.

«Если нет острой необходимости, не берите в руки свой смартфон. Лучше посвятите свободное время физической активности, прогулкам или хобби», — подытожила кардиолог.

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15 июня врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Бязрова рассказала «Известиям», что с наступлением лета и приходом жары возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как гипертонический криз, приступ сердечной аритмии, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга. Она посоветовала в самое жаркое время дня находиться в хорошо проветриваемом помещении и по возможности избегать нахождения в общественном транспорте.

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