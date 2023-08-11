Космонавт Блинов допустил строительство лунной базы в кратере

Построить лунную базу в кратере возможно при соблюдении нескольких условий. Об этом 11 августа рассказал RT космонавт Олег Блинов.

«В принципе, может быть, и да, но, для того чтобы объекты все доставить именно в этот кратер, необходимо обеспечить большее пространство для того, чтобы обеспечить мягкую посадку и в дальнейшем транспортирование груза при помощи уже больших грузоподъемных механизмов», — сказал он.

Ранее в этот день состоялся запуск станции «Луна-25» с космодрома Восточный. Это первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли. Станция соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса спутника Земли.

Позже стало известно, что разгонный блок «Фрегат» успешно вывел автоматическую станцию «Луна-25» на траекторию полета к спутнику Земли. В «Роскосмосе» сообщили, что выход станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается на 16 августа, а посадка на поверхность естественного спутника Земли — на 21 августа.

До этого, 3 августа, сообщалось, что длительность полета «Луны-25» составит около 4,5 суток, а научная работа станции продлится год.

10 апреля директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович указал на независимость проекта запуска «Луны-25» от участия Европейского космического агентства (ЕКА).

В последний раз отечественная станция летала к Луне в 1976 году. После этой миссии возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 г лунного грунта.