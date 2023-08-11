Интербригада «Пятнашка» взяла под контроль трассу на Орловку

Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» взяли под контроль трассу на Орловку. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил корреспондент «Известий» Сергей Прудников. Также он поговорил с солдатами бригады об обстановке на авдеевском направлении.

«Наше подразделение взяло эту выходящую дорогу из Авдеевки, по которой идет пополнение ВСУ личным составом и боекомплектами, и всем остальным, в чем нуждаются фашисты», — проинформировал военнослужащий с позывным Барс.

Он добавил, что теперь ВСУ не смогут получить подкрепление по этой дороге — задачу им будет осложнять постоянный обстрел российских бойцов. Военнослужащий также упомянул, что у украинских боевиков с каждым днем остается всё меньше сил на то, чтобы оказывать сопротивление российским подразделениям.

«Удивительно, что они не сдаются до сих пор, хотя понимают, что всё, финиш уже виден», — высказался Барс.

Боец с позывным Татарин рассказал военкору, что авдеевское направление считается сложным. По словам военного, здесь могут выстоять только самые сильные и самоотверженные.

«Если нужно вытащить раненого из опасной зоны — идут и вытаскивают на свой страх и риск», — рассказал Татарин о смелости бойцов.

Ранее, 7 августа, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что на донецком направлении спецоперации развернулись интенсивные боестолкновения российской армии с ВСУ. По его словам, Марьинка и Авдеевка давно уже превратились в площадки для нанесения ударов по столице Донбасса, и ВСУ не готовы оставлять такие выгодные позиции.

Перед этим, 4 августа, снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным Тимати рассказал, что ВСУ активно используют кассетные боеприпасы в промышленной зоне Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.