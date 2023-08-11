Крупнейшие банки РФ подняли ставки по ипотеке

Восемь из 13 системно значимых банков повысили ставки по ипотеке, следует из мониторинга финансового маркетплейса «Сравни» (есть у «Известий»).

В их числе — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, «Открытие». Из числа топ-30 участников рынка ставки на жилищные кредиты в сторону увеличения скорректировали в банке «Дом.рф», крымском РНКБ, Уралсибе и МТС Банке, добавили в «Сравни».

По данным маркетплейса, за это время ставки на ипотечные кредиты на рынке выросли в диапазоне 0,5-1 п.п. Повышение касалось в основном классических предложений, а по льготным программам были незначительные изменения в ту или другую сторону, или проценты не менялись. Причиной коррекции ставок стало повышение ключевой в конце июля впервые с сентября прошлого года сразу на 1 п. п. до 8,5%.

Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание жилищных кредитов и рост спроса на госпрограммы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело жилое: 8 из 13 крупнейших банков подняли ставки по ипотеке