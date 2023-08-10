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Bloomberg сообщило о риске дефицита газа в Германии до 2027 года

Bloomberg: Германия может столкнуться с дефицитом газа до 2027 года
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Фото: REUTERS/IMAGO/Rupert Oberhäuser
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Германия может столкнуться с дефицитом газа до начала 2027 года, если в стране не появятся новые хранилища и газопроводы. Об этом 10 августа сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление немецкой Ассоциации операторов газохранилищ (INES).

Как отметил глава INES Себастьян Блешке, чьи слова приводит агентство, сейчас хранилища заполнены на 90% от их суммарной вместимости, но холодная зима может поставить под угрозу энергетическую безопасность Германии.

«Опасность нехватки газа при низких температурах сохраняется и будет сопровождать нас до зимы-2026/27, если не будут приняты дополнительные инфраструктурные меры», — спрогнозировал он.

При этом, по данным издания, при негативном сценарии запасы энергоресурсов страны могут истощиться уже к концу января следующего года.

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Ранее, 2 августа, японское издание JB Press сообщило, что Германия столкнулась с экономическим спадом из-за отказа немецких властей от российского газа. По мнению автора материала, экономиста Кадзухико Фудзи, заметнее всего отказ от российского газа сказался на химической промышленности, так как начали падать продажи из-за высоких цен на топливо.

Между тем 17 июля депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил, что ФРГ, лишившись российских нефти и газа, теряет позиции на мировой арене, а экономика страны входит в рецессию из-за антироссийских санкций.

Германия столкнулась с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

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