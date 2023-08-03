Германия столкнулась с экономическим спадом, повлекшим за собой подъем ультраправых сил, из-за отказа немецких властей от российского газа. Об этом 2 августа сообщило японское издание JB Press.



«Будущее немецкой экономики не вызывает оптимизма», — отметил автор материала, экономист Кадзухико Фудзи.



По его мнению, заметнее всего отказ от российского газа сказался на химической промышленности, так как начали падать продажи из-за высоких цен на топливо. В том числе из-за этого заводы химической, сталелитейной, алюминиевой и других отраслей промышленности Германии вынуждены переместиться за границу, а это может негативно сказаться на производстве.



Вместе с тем на фоне этого наблюдается подъем представителей ультраправого спектра. Они протестуют против миграционной политики правительства страны и недовольны расходами на меры по борьбе с изменением климата. В материале говорится, что во Франции и Италии тоже фиксируется активизация крайне правых партий.

ФРГ перестала импортировать российскую нефть в начале 2023 года. Поставки газа по «Северному потоку» прекратились после диверсии на трубопроводе.



В январе министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью Би-би-си заявил, что ФРГ якобы больше не зависит от российских энергоресурсов. Он отметил, что страна открыла угольные электростанции, а также увеличила мощности для хранения природного газа, импортируемого из других государств.



Глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в том же месяце призывал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. По его словам, отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако в итоге в европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.