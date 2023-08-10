На КАД в Санкт-Петербурге грузовик упал на микроавтобус

Около съезда с Кольцевой автодороги (КАД) на Краснофлотское шоссе в Санкт-Петербурге грузовик опрокинулся на микроавтобус, погибло два человека. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, 22-летний водитель, находящийся за рулем фуры Iveco, съезжал с трассы и не справился с управлением. В результате грузовик на полном ходу въехал в силовое ограждение, а после по касательной столкнулся с Toyota под управлением 58-летней женщины. Затем большегруз опрокинулся на микроавтобус Volkswagen Caravelle, за рулем которого была 38-летняя женщина. В салоне также находились трое детей.

В результате водитель и пассажир Volkswagen скончались. Дети, по предварительным данным, не пострадали.

Водителя грузовика госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из городских больниц. Данных о состоянии водителя Toyota не приводится.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются детали случившегося.

Ранее в этот день два человека погибли и еще четверо пострадали в результате ДТП в Северном районе Оренбуржья. По данным областного МВД, водитель Lada Granta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda. Пострадавшие в результате аварии госпитализированы.