Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Оренбургской области

Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП в Северном районе Оренбуржья. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба управления МВД России по Оренбургской области.

Авария произошла на 1213-м км автодороги Москва – Челябинск около села Богдановка. Водитель Lada Granta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda.

«В результате ДТП водитель Lada Granta, житель Республики Тыва 1998 года рождения, и пассажир автомобиля, жительница Новосибирской области 2001 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Пострадали водитель и три пассажира Honda 1984, 2005 и 2009 годов рождения, которые являются жителями Курганской области. Их госпитализировали.

Ранее, 2 августа, в результате столкновения легковушки с грузовиком погибла пенсионерка и пострадали двое пожилых мужчин. Авария произошла на подъезде к пункту пропуска «Орск» в Оренбургской области.