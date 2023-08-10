Полиция проверит сведения об избиении девушек на яхте в Барвихе

Полиция проверяет информацию об избиении и насильном удерживании девушек на яхте, отплывшей от пляжа в Живописной бухте в поселке Барвиха в Одинцовском городском округе. Об этом источник сообщил в четверг, 10 августа.

По его словам, в полицию поступил звонок от девушки, которая рассказала, что ее и нескольких других девушек избили и удерживают на яхте.

«Девушка также рассказала, что их пригласили сопровождать двоих мужчин в поездке на яхте. Однако мужчины избили девушек и отказывались выпускать с судна», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Он добавил, что телефонный звонок прервался и больше связаться с девушкой не удалось.

Ранее в этот день стало известно, что девушку избили во время частной вечеринки на яхте неподалеку от «Крокус Экспо» в Москве. 24-летняя девушка сообщила, что в субботу, 5 августа, она застряла в одной из кабин туалета судна. По ее словам, испытав панику, она начала звать на помощь и стучать в дверь. Спустя полчаса ей открыли дверь, и в этот момент на нее напал хозяин вечеринки.