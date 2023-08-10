Эскортницу избили во время частной вечеринки на яхте в Москве

Девушку избили во время частной вечеринки на яхте неподалеку от «Крокус Экспо» в Москве. Об инциденте 10 августа рассказала пострадавшая ИА Regnum.

24-летняя девушка сообщила, что в субботу, 5 августа, она застряла в одной из кабин туалета судна. По ее словам, испытав панику, она начала звать на помощь и стучать в дверь. Спустя полчаса ей открыли дверь, и в этот момент на нее напал хозяин вечеринки.

«Он обвинял меня, что я сломала дверь, но я не могла ее сломать, ее просто заклинило. Это была его вечеринка, видимо, он арендовал эту яхту и боялся, что ему придется платить за ремонт», — сказала девушка.

Она сообщила, что мужчина бил ее по лицу, в результате разбита губа и оцарапаны руки.

«Дверь не по моей вине захлопнулась. Я что, виновата, что у них такие яхты?» — добавила пострадавшая.

Девушка также уточнила, что раньше не была знакома с устроившим мероприятие. По ее словам, в тот вечер на судне также присутствовала ее 47-летняя подруга, друг хозяина вечеринки, капитан яхты и около десяти незнакомых девушек.

Как только они причалили к берегу, пострадавшая обратилась в полицию. Девушка отметила, что из-за происшествия она опоздала на следующую встречу.

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