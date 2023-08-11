Эксперты дали советы для отправляющихся в путешествие на авто россиян

Более 42% россиян планировали в 2023 году отправиться в путешествие на автомобиле, говорится в исследовании «СберАвто» и Rambler&Co. Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали «Известиям» 11 августа, как начинающим автопутешественникам грамотно подготовиться к поездке.

«Начинающим автопутешественникам рекомендуется пробовать силы в поездках, дневной пробег которых не превышает 500 км. Это позволит адаптироваться к ритму продолжительных поездок, которые сильно отличаются от городского движения с небольшим пробегом и многочисленными остановками», — отметили эксперты.

Время на дорогу может уйти больше, чем показывает навигатор, поэтому следует учитывать часы работы закусочных, магазинов и отелей для ночевки, рекомендовали они.

«Стоит сразу заложить время на остановки, во время которых можно размяться, перекусить и восстановить концентрацию внимания. Делать их лучше раз в 4–5 часов: к слову, законодательство обязывает профессиональных водителей делать перерыв длиной 45 минут каждые 4,5 часа поездки, и непрофессионалы тоже могут ориентироваться на это предписание», — добавили в сервисе.

Чтобы избежать скопления машин на трассах и передвигаться не по жаре, стоит отправляться в длительную поездку рано утром.

«Далее необходимо определиться с бюджетом автомобильной части путешествия: запланировать расходы на техническую подготовку автомобиля и сопутствующие траты (бензин, платные дороги и парковки), еду (снеки, вода и перекусы в кафе), а также на ночевку в отеле (если маршрут предполагает такую остановку)», — подчеркнули эксперты.

Кроме того, водители могут посмотреть рекомендации других путешественников, чтобы узнать актуальную информацию о маршруте.

Если путь пролегает через участки платных дорог, то лучше заранее приобрести транспондер, — это поможет сэкономить деньги (при оплате через устройство положена скидка) и время, напомнили в сервисе.

Перед путешествием необходимо подготовить автомобиль.

«Перед поездкой рекомендуется оценить уровень основных жидкостей, работу световых приборов и стеклоочистителей. Также необходимо проверить состояние колес, давление в шинах, а также убедиться в наличии «запаски» и комплекта для замены колеса, буксировочного троса, пусковых проводов и аварийного набора. Не менее важно уточнить количество АЗС на маршруте, для некоторых направлений может пригодиться запасная канистра бензина», — объяснили специалисты.

Помимо онлайн-навигатора они рекомендовали загрузить офлайн-карту в смартфоны или взять ее с собой в бумажном виде.

Также следует подготовить к поездке и аптечку, в которой, кроме основных средств — антисептика, обезболивающего и жаропонижающего пластырей, должны быть средства от усталости глаз и от укачивания, солнцезащитное средство и препараты, которые водитель и пассажиры принимают по назначению врача, добавили эксперты.

Для перекуса они посоветовали взять, например, твердые фрукты или орехи, потому что их удобно есть в дороге, а из-за высокого содержания клетчатки путешественник будет чувствовать себя сытым долгое время. Не следует забывать и про воду.

«Отправляясь в поездку с детьми, стоит заранее загрузить в смартфон или планшет мультфильмы и музыку, взять с собой специальные детские наушники, игры и раскраски. Для взрослых можно заранее составить плейлист, загрузить подкасты и аудиокниги — не на всех участках маршрута может быть доступен мобильный интернет», — заключили в «СберАвто».

Ранее, 2 августа, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил о необходимости соблюдать осторожность при заправке автомобиля в жару, поскольку бензин легко может воспламениться.