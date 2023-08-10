Карчаа назвал киевский режим главной угрозой безопасности Запорожской АЭС

Киевский режим является главной угрозой безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 10 августа «Известиям» заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Как бы не было тяжело, в каких бы условиях не оказывались сотрудники ЗАЭС, все свои обязанности по обеспечению ядерной безопасности ими исполняются высокопрофессионально, надежно. Единственной угрозой ядерной безопасности был, есть и остается киевский режим. Это их воздействие на ситуацию создает угрозы, это их артиллерийские обстрелы, это их удары беспилотными летательными аппаратами, это их травля сотрудников ЗАЭС, которые заключают контракт с эксплуатирующей организацией. Они ситуацию не просто дестабилизируют, они формируют и риски, и угрозы ядерной безопасности», — сказал он.

Накануне сообщалось, что российские силы перехватили в Энергодаре ударный беспилотник Вооруженных сил Украины, направлявшийся к Запорожской АЭС. Предположительно, целью был возможный подрыв отсека с хранением ядерного топлива на территории ЗАЭС.

В конце июля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заверил, что состояние ЗАЭС безопасное, уровень радиации вокруг объекта соответствует норме. Он добавил, что Международное агентство по атомной энергии в ходе инспекции не обнаружило взрывных устройств в рабочих зонах электростанции.

Тогда же постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространении Россией в Совбезе ООН письма, в котором сообщается о необходимости Запада призвать Киев не осуществлять диверсии на электростанции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.