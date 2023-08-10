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Карчаа назвал киевский режим главной угрозой безопасности Запорожской АЭС

Карчаа: киевский режим — главная угроза безопасности Запорожской АЭС
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Киевский режим является главной угрозой безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 10 августа «Известиям» заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Как бы не было тяжело, в каких бы условиях не оказывались сотрудники ЗАЭС, все свои обязанности по обеспечению ядерной безопасности ими исполняются высокопрофессионально, надежно. Единственной угрозой ядерной безопасности был, есть и остается киевский режим. Это их воздействие на ситуацию создает угрозы, это их артиллерийские обстрелы, это их удары беспилотными летательными аппаратами, это их травля сотрудников ЗАЭС, которые заключают контракт с эксплуатирующей организацией. Они ситуацию не просто дестабилизируют, они формируют и риски, и угрозы ядерной безопасности», — сказал он.

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Накануне сообщалось, что российские силы перехватили в Энергодаре ударный беспилотник Вооруженных сил Украины, направлявшийся к Запорожской АЭС. Предположительно, целью был возможный подрыв отсека с хранением ядерного топлива на территории ЗАЭС.

В конце июля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заверил, что состояние ЗАЭС безопасное, уровень радиации вокруг объекта соответствует норме. Он добавил, что Международное агентство по атомной энергии в ходе инспекции не обнаружило взрывных устройств в рабочих зонах электростанции.

Тогда же постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространении Россией в Совбезе ООН письма, в котором сообщается о необходимости Запада призвать Киев не осуществлять диверсии на электростанции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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