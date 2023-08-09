Российские силы перехватили летевший к Запорожской АЭС ударный беспилотник

Российские силы перехватили в Энергодаре ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшийся к Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в среду, 9 августа, сообщили ТАСС в силовых структурах.

Предположительно, целью ВСУ был возможный подрыв отсека с хранением ядерного топлива на территории ЗАЭС.

По словам собеседника, повреждение контейнеров с ядерным топливом могло вызвать ядерную катастрофу.

Ранее, 28 июля, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заверил, что состояние ЗАЭС безопасное, уровень радиации вокруг объекта соответствует норме. Также он добавил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе инспекции не обнаружило взрывных устройств в рабочих зонах электростанции.

За день до этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространении Россией в Совбезе ООН письма, в котором сообщается о необходимости Запада призвать Киев не осуществлять диверсии на электростанции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.