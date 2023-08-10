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ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
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Начались продажи электромикровэна Baojun Yunduo с креслами-кроватями в салоне
Мир
Экс-офицер ВСУ заявил о необходимости мобилизации «сотен тысяч» украинцев

Ренат Карчаа о ядерной угрозе на ЗАЭС

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