В выходные в Москве ожидается облачная и теплая погода

В Москве на выходных 12–13 августа ожидается теплая, но не солнечная погода. Об этом 11 августа «Известиям» рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«Прогноз «Яндекс Погоды» сообщает, что в субботу в Москве ожидается пасмурная погода, а среднесуточная температура составит +24 градуса. В воскресенье, 13 августа, будет облачно. Температура воздуха прогреется до +22 градуса», — рассказал он.

По словам синоптика, 12 августа в столице будет пасмурно, а скорость ветра с утра составит 3,8 м/с, вечером — 2,3 м/с. На следующий день ожидается облачная погода.

Среди городов-миллионников самая теплая погода в выходные ожидается в Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону, где воздух прогреется от +30 до +33 градусов.

Прохладнее всего будет жителям Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга и Челябинска. В этих городах температура будет варьироваться от +14 до +20 градусов.

8 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жители Москвы могли последние несколько дней наблюдать «египетские ночи» — жаркие, душные, почти безветренные. Их обусловили в столичном регионе воздушные массы из Египта. В конце недели возможно их возвращение.