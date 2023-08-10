Как вернуть невозвратный билет на самолет в 2023 году: что нужно знать

Многие путешественники пытаются сэкономить на стоимости авиабилетов и выбирают невозвратные, то есть такие, которые нельзя сдать, если поездка вдруг сорвется. Однако в некоторых случаях возврат всё же возможен. «Известия» узнали, как это сделать и какие документы для этого понадобятся.

Возврат невозвратного билета на самолет 2023 году — условия

У авиакомпаний есть разные тарифы — наборы услуг, из которых составляется стоимость билета. Возврат также считается услугой, и входит он далеко не во все тарифы. Чаще всего вернуть или обменять нельзя самые дешевые билеты типа «Эконом», «Выгодный», «Промо», «Лайт» и т.д.

Узнать, возвратный билет или нет, можно, изучив условия тарифа на сайте перевозчика. Есть несколько формулировок, указывающих, что просто так отменить поездку не получится. Например: «Возврат провозной платы запрещен», «При отмене стоимость билета не возвращается», «Возврат разрешен с удержанием платы» и т.д.

Однако Воздушный кодекс России предусматривает случаи, когда получить деньги обратно за такие билеты всё же можно. Для этого возврат должен быть вынужденным, то есть совершенным из-за непреодолимых обстоятельств. К ним относятся:

болезнь или смерть пассажира, а также близкого родственника, с которым он собирался лететь;

серьезная задержка или отмена рейса;

изменение маршрута рейса;

задержка пассажира на досмотре, но только при условии, что у него не нашли запрещенных предметов и веществ.

Этот список далеко не полный, он может меняться в зависимости от условий авиакомпании. Так, некоторые перевозчики считают уважительной причиной для возврата отказ в выдаче визы или призыв в армию. В иностранных авиакомпаниях отмена поездки из-за болезни зачастую не считается вынужденной, так как в этом случае расходы компенсируются страховкой. Поэтому условия возврата следует уточнять заранее.

Возврат невозвратного билета по болезни в 2023 году

Если поездка отменилась из-за болезни, необходимо предупредить об этом авиакомпанию до конца регистрации на рейс. Сделать это можно, заполнив форму на сайте перевозчика или позвонив по горячей линии. Лучше использовать оба метода, чтобы убедиться, что компания узнала об отказе от билетов. В противном случае вернуть их не получится даже по уважительной причине.

После этого в течение 90 дней нужно написать заявление о возврате средств и собрать документы, подтверждающие тяжелое состояние здоровья. Некоторым перевозчикам достаточно сканов или фотографий, другие просят оригиналы документов, в том числе заверенные нотариально. С требованиями авиакомпании можно ознакомиться на ее сайте.

После этого нужно отправить заявление и документы авиакомпании. Тут тоже всё индивидуально: одни перевозчики принимают документы в электронном виде, другие — только в бумажном по почте. После этого остается ждать ответа и зачисления денег на карту.

Если заявление было подано в срок, но проигнорировано или в течение срока, указанного в условиях авиакомпании, деньги не пришли, можно обратиться в суд. Однако на практике подобные споры чаще всего решаются во внесудебном порядке.

Факт болезни подтверждается с помощью больничного листа, справки от врача, заключения врачебной комиссии, справки о госпитализации или документа о снятии с рейса, который можно получить в медпункте аэропорта.

Медицинский документ должен содержать читабельное название выдавшей его организации, должность и фамилию врача, а также дату выдачи и указание, что в период времени, захватывающий день рейса, пассажиру не рекомендуется совершать перелеты.

На справке о состоянии здоровья из медучреждения должно стоять три печати: от врача, заведующего отделением и главврача. Пункт о том, что в указанные дни не рекомендуется летать, врач может прописать отдельно по просьбе пациента.

Если заболел член семьи, то дополнительно понадобится документ, подтверждающий родство. Близким родственником при этом считаются только супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки. Поэтому отказ от билетов из-за болезни тети не будет считаться вынужденным.

Стоит также учитывать, что возврат билетов производится только в том случае, если заболел родственник, с которым пассажир намеревался лететь. Тем не менее некоторые авиакомпании могут оформить возврат при наличии больничного по уходу за родственником.

Если причиной отмены поездки стала смерть кого-то из близких, то потребуется заявление на возврат средств и свидетельство о смерти.

Возврат невозвратных билетов по вине авиакомпании в 2023 году

Вернуть деньги за невозвратные билеты гораздо проще, если это произошло по вине авиакомпании. Для этого нужно обратиться к представителю перевозчика в аэропорту и попросить его поставить на билетах отметки о задержке или отмене рейса. Также можно попросить справку об этом. Если нет возможности получить штамп или справку, необходимо сохранить билеты и посадочные талоны.

Затем следует собрать все чеки и квитанции, подтверждающие наличие убытков из-за переноса рейса. Бронь отелей, билеты на концерт, приглашения на свадьбу, направления на медицинское обследования и т.д. Это поможет возместить убытки и моральный ущерб.

Собранные документы и заявления нужно отправить на адрес авиакомпании, а затем дождаться возврата стоимости билетов.

Заявление на вынужденный возврат билетов в 2023 году — образец

Единой формы заявления на возврат средств по невозвратным билетам нет. Документ можно составить от руки, скачать бланк в интернете или взять у перевозчика при личном обращении. Тем не менее основные элементы заявления должны сохраняться.

Вверху документа расположена шапка, в которой указывается название и адрес авиакомпании, а также Ф.И.О. заявителя, серия, номер и дата выдачи его паспорта, место регистрации. Ниже посередине листа пишется заголовок, например «Заявление на возврат невозвратного авиабилета».

В теле документа прописывается просьба о возвращении денежных средств, номер рейса, маршрут, дата и время вылета, а также причина отказа от поездки. В заключение нужно перечислить все прилагаемые документы. Внизу ставится дата, подпись и ее расшифровка.

Потребуется два экземпляра заявления — для пассажира и для авиакомпании.

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