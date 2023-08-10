Путин поддержал передачу ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации

Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным 10 августа поддержал предложение правительства передать банку контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации.

«Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно», — заявил российский лидер.

Костин поблагодарил главу государства за оказанное доверие.

«Когда я об этом первый раз услышал, было, конечно, достаточно неожиданно. Но могу сказать, что мы хорошо знаем эту организацию, с самого начала ее создания», — заверил он.

Объединенная судостроительная корпорация была создана в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.

Накануне сообщалось, что ВТБ стал первым из российских банков, который объявил о пилотном запуске операций в цифровых рублях. В приложении можно будет открыть счет в цифровых рублях, переводить их между физическими лицами, оплачивать ими товары и услуги с помощью QR-кода.