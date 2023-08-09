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В России первый банк объявил о запуске операций в цифровых рублях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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ВТБ первым из российских банков объявил о пилотном запуске операций в цифровых рублях. Об этом в ходе пресс-конференции Банка России заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

В рамках пилота фокус-группе, сформированной из сотрудников банка, в приложении станут доступны операции по открытию счетов в цифровых рублях, переводы между физическими лицами, оплата цифровыми рублями товаров и услуг с помощью переводов по QR-коду. Также будет обеспечена возможность применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических лиц.

«Помимо новых возможностей управления корпоративными и личными финансами, внедрение цифровой валюты — это качественный сдвиг в области мировых платежей. Мы стоим на пороге создания международной децентрализованной системы расчетов в цифровых валютах, в которой не будет монополистов», — отметил Кулик.

По его словам, участвуя в пилоте, банк получает возможность оценить преимущества использования цифровых валют и предложить банковские продукты и услуги на новой технологической платформе. «Одновременно с этим в рамках пилота мы сможем дать Банку России обратную связь и таким образом оказать влияние на формирование ландшафта будущего платежного пространства», — добавил Кулик.

На первом этапе пилотного запуска участники фокус-группы смогут оплачивать цифровыми рублями услуги партнеров проекта. Среди них — московский метрополитен, который начнет тестирование продаж за цифровые рубли транспортных карт.

1 августа в России вступил в силу закон о внедрении третьей формы национальной валюты — цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Выпускать денежное средство будет ЦБ.

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