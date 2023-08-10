Состоялся дебют бюджетного кроссовера Mitsubishi Xforce

Японский производитель Mitsubishi рассекретил на 30-м Международном автосалоне в Индонезии новый бюджетный кроссовер Xforce, который может составить конкуренцию популярному Hyundai Creta. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Mitsubishi.

Новинка предназначена для рынков Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и, вероятно, окажется на салонах российских дилеров.

Xforce адаптирован для легкого бездорожья за счет настроек подвески и увеличенного до 220 мм дорожного просвета. Кроме того, на проходимости кроссовера позитивно сказывается заточенная под бездорожье геометрия кузова. Например, углы въезда и съезда у Xforce составляют 21 и 30,5 градуса.

Кроссовер Mitsubishi Xforce оборудован 105-сильным полуторалитровым атмосферным двигателем в паре с вариатором. Новинка предлагает водителю четыре стиля езды, в том числе режимы бездорожья и мокрой дороги.

Салон автомобиля укомплектован 12,3-дюймовым дисплеем и аудиосистемой Yamaha.

Ранее, 9 августа, автопроизводитель Kia анонсировал на рынке Мексики новый седан K3, который займет место бестселлера Rio. Новинка станет доступна покупателю в ближайшем сентябре.

Автомобиль будет доступен с двумя силовыми установками ― 1,6-литровым и 2-литровым бензиновыми двигателями в паре с шестиступенчатой механикой или автоматом на выбор. Длина седана ― 4545 мм. Kia K3 ― непосредственный конкурент Hyundai Solaris (Accent): точно так же позиционировалось семейство Rio.