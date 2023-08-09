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Kia представила новый седан K3 взамен Rio

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Фото: Kia
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Корейский автопроизводитель Kia анонсировал на рынке Мексики новый седан K3, который займет место бестселлера Rio. Новинка станет доступна покупателю в ближайшем сентябре, сообщает пресс-служба Kia.

Автомобиль будет доступен с двумя силовыми установками: 1,6-литровым и 2-литровым бензиновым двигателем в паре с шестиступенчатой механикой или автоматом на выбор. Длина седана ― 4545 мм. Kia K3 ― непосредственный конкурент Hyundai Solaris (Accent): точно так же позиционировалось семейство Rio.

На передней панели седана установлен широкоформатный дисплей, который объединяет в себе информацию для водителя, а также контроллеры системы мультимедиа. Kia предлагает покупателю шесть эйрбэгов, двухзонный климат-контроль, системы автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и мониторинга «мертвых» зон.

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Ранее, 8 августа, стало известно, что по итогам I полугодия 2023 года семейство Kia Rio стало самым популярным на вторичном рынке Московской области. Всего за первые шесть месяцев 2023 года в регионе продали 4852 авто таких Rio.

На втором месте расположились автомобили семейства Ford Focus ― 4746 экземпляров. На третьем ― Hyundai Solaris с результатом 4705 автомобилей.

Также в десятку лидеров рынка подержанных авто вошли Skoda Octavia (3316 шт.), Volkswagen Polo (2970 шт.), Opel Astra (2455 шт.), Lada 2114 (2374 шт.), Toyota Camry (2312 шт.), Volkswagen Passat (2172 шт.) и BMW 5-й серии (2036 шт.).

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