Эксперт рассказал о способах борьбы со стрессом на работе

Стресс — это реакция организма на любые воздействия и изменения извне. Например, если речь идет о рабочем процессе, то постановка большого количества задач или нового задания, выходящего за рамки компетенций сотрудника, выводит его из равновесия. Это относится к любой категории работников — от простого специалиста до топ-менеджеров. О том, как справиться с волнением на рабочем месте, 11 августа «Известиям» рассказал начальник отдела обучения и развития специализированного центра занятости «Моя карьера» Никита Медведев.

«Бытует мнение, что стресс — это что-то негативное, но он бывает разный: как позитивный — эустресс, так и негативный — дистресс. Важно уметь распознать вид стресса, это поможет понять, как с ним справиться. Как говорил ученый Ганс Селье, «стресс — это адаптационный механизм, к которому приспосабливаешься».

Многие люди не замечают влияния какой-либо стрессовой ситуации на их развитие и продвижение в карьере, отметил специалист.

«Обычный пример: человек ежедневно трудится, получает новые задачи, то есть автоматически адаптируется и приумножает дополнительные знания и навыки. В таком случае стресс положительно влияет на личность, так как происходит движение вперед к целям», — объяснил эксперт.

По словам Медведева, если результат действий не приносит успеха в работе и это продолжается долгое время, то стресс перерастает в дистресс: происходит нарушение сна, пропадает эмпатия к коллегам, к клиентам, к работе, в том числе нет удовлетворенности от профессиональных результатов и так далее. Такой стресс перерастает в эмоциональное выгорание.

«Эмоциональное выгорание можно выявить по трем симптомам: эмоциональное истощение, циничное отношение к работе и коллегам, обесценивание ее результатов. Чтобы минимизировать воздействие негативного стресса и не допустить эмоционального выгорания, существует много полезных техник», — добавил собеседник «Известий».

Так, в борьбе со стрессом поможет отдых, однако он должен быть сбалансирован.

«Здесь важно обратить внимание на то, что любой тип деятельности или отдыха всегда делится на три области — интеллектуальную, физическую нагрузку и эмоциональную. Смысл отдыха заключается в том, чтобы переключиться на другую деятельность. Например, если у человека достаточно интенсивная эмоциональная нагрузка на работе, то лучшим вариантом наполненности будет физический тип отдыха — занятие спортом, прогулка или массаж. Если деятельность связана с интеллектуальной нагрузкой, то лучше переключиться на эмоциональный тип отдыха — чтение художественной литературы, посещение театра, встречу с друзьями», — рекомендует специалист.

Медведев сказал, что необходимо выписать три сферы на листке бумаги и наполнить каждую из них видами досуга, которые вдохновляют.

Кроме того, специалист рассказал о технике «стопы». Например, во время неприятного разговора можно представить себя босиком на разных поверхностях — на траве, горячих камнях, песке или воде. Здесь важно прочувствовать свои ощущения, словно это происходит в реальности. Такая техника позволяет пережить стрессовую ситуацию в моменте и повысить резистентность к другим сложным вопросам.

«Вообще, существует множество техник по преодолению стресса на рабочем месте, нет какой-то одной универсальной, каждый человек выбирает ту стратегию, которая ему удобна и ближе всего», — заключил карьерный эксперт.

8 августа психолог Екатерина Бугрова сообщила, что волнение и внутреннюю неуверенность можно распознать по невербальным признакам. Она отметила, что всего можно назвать пять основных показателей: избегание прямого контакта, резкое покраснение лица, закрытая поза, путаная речь и попытки занять чем-то руки.

Днем ранее врач-невролог Наталья Шиндряева рассказала, как длительный стресс влияет на работу организма. Например, повышается давление, возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, по словам невролога, кратковременный стресс может быть даже полезен.