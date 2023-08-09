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Психолог назвала признаки неуверенных в себе людей

Психолог Бугрова: резкое покраснение лица выдает неуверенных в себе людей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Волнение и внутреннюю неуверенность можно распознать по невербальным признакам. О том, что именно выдает неуверенного в себе человека, во вторник, 8 августа, рассказала «Газете.Ru» психолог Екатерина Бугрова.

По словам психолога, всего можно назвать пять основных показателей: избегание прямого контакта, резкое покраснение лица, закрытая поза, путаная речь и попытки занять чем-то руки.

«Постоянные мысли: «А правильно ли я сказал?», «А что обо мне подумают?», «А вдруг я выгляжу глупо» — мешают сосредоточиться на диалоге, поэтому наши глаза непроизвольно начинают бегать из стороны в сторону, лишь бы не выдать себя при собеседнике. Избегание прямого контакта — первое, что выдает вашу неуверенность», — рассказала она.

В разговоре важно показать свою уверенность, а потому не стоит отводить глаза, а также прятать за спину руки или пытаться чем-то их занять. Нервное прокручивание в пальцах шариковой ручки или перебирание складок одежды безошибочно выдает внутреннее напряжение.

«Еще один признак неуверенности в себе — резкое покраснение лица. От волнения начинает подниматься кровяное давление, которое может проявляться не только на лице, но и на теле в виде небольших красных пятен», — прокомментировала психолог.

Помимо прочего, сигналы собеседнику о беспокойстве человека подает и его поза. К примеру, не стоит сутулиться, скрещивать руки или ноги, отворачиваться, а также кусать губы, пальцы или ручку.

«Выдает и путаная речь. Вы можете заикаться, у вас начинают путаться слова, а тон голоса становится ниже и ниже. При таком состоянии диафрагма спазмирована, сердцебиение учащается, а дыхание становится поверхностным, что и вызывает изменение в голосе» — рассказала психолог о последнем невербальном признаке неуверенности.

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