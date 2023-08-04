Эксперт рассказала о способах борьбы с синдромом самозванца

Карьерный эксперт службы занятости населения города Москвы Татьяна Морозова 4 августа поделилась с «Известиями» советами, как побороть синдром самозванца.

«Синдром самозванца — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие специалисты, независимо от профессии, возраста и опыта работы. Как правило, человек в этом состоянии весьма самокритичен. Его преследуют навязчивые мысли, что он недостаточно компетентен для этой работы, он постоянно сравнивает себя с коллегами, а также обесценивает собственные достижения. Одним словом, не может осознать, что заслуживает уважения и признания коллег, а все карьерные успехи связывает с чистой случайностью или удачей», — пояснила эксперт.

Преодолеть это чувство помогут несколько советов. Так, в первую очередь нужно оценить себя и свои возможности, подчеркнула Морозова.

«Попробуйте оценить себя как специалиста: выделите свои сильные стороны и профессиональные навыки. Поразмышляйте, на какие из них вы опираетесь в работе и как можно их применить в текущих задачах. Составьте план дел на ближайшую неделю или месяц, чтобы правильно распределить время и силы. Только не ставьте невыполнимых целей. И самое главное — не забывайте проводить анализ своей работы, чтобы увидеть результаты», — сказала она.

Кроме того, следует сосредоточиться на своих достижениях. По словам специалиста, важны любые победы.

«Вы реализовали интересный проект? Подняли продажи? Прошли курсы повышения квалификации или получили сертификат о знании языка? Это отличный повод, чтобы поднять самооценку», — сказала Морозова.

Эксперт также рекомендует не бояться запрашивать обратную связь о результатах своей работы.

«Поделитесь сомнениями с коллегами. Попросите их оценить результаты вашей работы или проекта. Обратите внимание не только на похвалу, но и на критику. Эти рекомендации помогут вам наметить этапы дальнейшего карьерного роста», — сказала собеседница «Известий».

Помимо этого, важно уметь переключаться между задачами. Нужно стараться соблюдать баланс между работой и отдыхом, отметила Морозова.

«Не задерживайтесь после работы и разнообразьте досуг. Устройте в выходные разгрузочный день. Например, прочитайте книгу, которая давно стоит у вас на полке, сходите на прогулку по новому маршруту, приготовьте что-нибудь вкусное на ужин. Может быть, у вас есть хобби? Если нет, подумайте, чем бы вы хотели заняться», — сказала эксперт.

Также специалист считает, что следует избегать негативных эмоций. Морозова призывает не падать духом, если что-то не получается. Она указала на то, что ошибки совершают все, даже опытные сотрудники.

«Лучше сосредоточьтесь на успехах. Заведите блокнот, чтобы записывать в него ваши ежедневные победы. Убедите себя, что вам под силу любые задачи. А если сталкиваетесь с вызовами, не стесняйтесь обращаться за помощью к коллегам», — заключила эксперт.

В начале июля кандидат психологических наук, и.о. заведующего кафедрой психологии труда и организационной психологии Государственного университета просвещения Вадим Киселёв в разговоре с «Известиями» рассказал, как справиться с травлей на рабочем месте. Как указал специалист, в первую очередь нужно быть вежливым и корректным в общении, оставаться профессионалом и выполнять все свои обязанности на высоком уровне. Это поможет укрепить позицию и создаст основу для улучшения отношений, подчеркнул Киселёв.