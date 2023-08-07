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Невролог рассказала о риске истощения при постоянном стрессе

Невролог Шиндряева предупредила, что длительный стресс приводит к истощению
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Фото: ТАСС/dpa/Thomas Eisenhuth
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Доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева 7 августа в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что длительный стресс чреват истощением организма.

Медик уточнила в то же время, что кратковременный стресс для организма может быть даже полезен. При нем надпочечники вырабатывают адреналин, который стимулирует работу иммунной системы.

Однако постоянный стресс оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. В частности, при нем повышается давление, ухудшается тонус сосудов, сердце работает на износ.

«У людей, имеющих хронические заболевания или предрасположенность к гипертонической болезни, избыточной массе тела, сахарному диабету, выброс адреналина провоцирует осложнения. Как говорится, где тонко, там и рвется», — объяснила Шиндряева.

Кроме того, врач призывает не игнорировать сигналы депрессии. Она отметила, что это не просто плохое настроение, а серьезный недуг, справиться с которым поможет только квалифицированный психотерапевт или врач-психиатр, но не психолог.

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Ранее, 2 августа, главврач Психиатрической больницы имени Алексеева в Москве Георгий Костюк рассказал, что попытки убежать от стресса могут усугубить состояние человека. При этом под бегством эксперт понимает крайние формы поведения от игнорирования своих нужд до фиксации на проблемах вместо их решения. Для оценки уровня дистресса эксперт посоветовал мысленно воспроизвести шкалу от одного до 10, попытаться понять, какая отметка лучше всего отражает самочувствие в конкретный момент.

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