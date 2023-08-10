Сын Игоря Ясуловича рассказал об улучшении состояния актера

Актеру Игорю Ясуловичу, сыгравшему в фильме «Бриллиантовая рука», становится лучше после госпитализации. Об этом 10 августа «Известиям» рассказал его сын Алексей Ясулович.

«Всё нормально, идем на поправку. Всё остальное потом», — сообщил он.

По его словам, артиста скоро должны выписать.

Ясулович был госпитализирован в Москве 12 июля из-за проблем с почками. Позднее его сын отметил, что госпитализация актера является плановой, «ничего экстраординарного» нет.

27 июля сообщалось, что Ясулович продолжает находиться в отделении реанимации из-за болезни почек. Из-за воспалительного процесса у 81-летнего актера наблюдалась повышенная температура.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Снимается в кино с 1961-го, за свою карьеру сыграл несколько сотен ролей, в том числе в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Самая обаятельная и привлекательная», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гостья из будущего».

Он является обладателем уникального тембра голоса, благодаря чему всегда был востребован при озвучивании фильмов и мультфильмов. Лауреат Государственной премии России (2000), народный артист РФ (2001). Профессор преподает во ВГИКе и ГИТИСе.