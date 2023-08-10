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«Известия» показали последствия падения сбитого над Одинцовским округом БПЛА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Около 5:30 утра 10 августа жителей поселка Петелино в Одинцовском городском округе разбудил мощный хлопок — был сбит беспилотник. Его части упали на жилой дом, пробили заборы некоторых домохозяйств, рассказала с места событий корреспондент «Известий» Дарья Малахова.

Осколки беспилотника разметало на несколько участков: на одном — протаранило крышу, на других — пробило часть забора. В одном из мест можно разглядеть остатки БПЛА и даже его сопло.

«У меня — забор, там крышу повредило. Было где-то в 04:20. Я не спал, у меня поясница болит. И тут как шарахнет», — поделился один из очевидцев.

В результате падения беспилотника незначительные повреждения получила крыша одного из частных домов и два забора.

Работает ПВО: Москву и Подмосковье атаковали беспилотники
Повреждено несколько домов, пострадавших нет

В ночь на 10 августа на территории Калужской и Московской областей, а также Севастополя были предотвращены попытки террористических атак беспилотными летательными аппаратами. Минобороны уточнило, что пострадавших и разрушений в результате попыток атаковать нет.

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны двух ударных беспилотников, летящих в сторону Москвы.

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