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Итальянский обозреватель рассказал о вероятности потери городов Украиной

Fatto Quotidiano: по вине НАТО Украина может лишиться ряда крупных городов
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Oberhaeuser
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Влияние НАТО может привести к потере Украиной Харькова, Сум, Николаева и Одессы. Об этом заявил итальянский обозреватель Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano опубликованной во вторник, 8 августа.

«Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина», — заявил он. По мнению Орсини, в Европе оказался нарушен баланс сил из-за вступления Финляндии в НАТО и западных поставок вооружения Киеву.

Обозреватель назвал циничными действия США в регионе.

«По вине Белого дома Украина может потерять контроль над несколькими городами», — пишет он.

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Ранее, 16 июля, американский политик Джеффри Янг заявил, что полное расформирование НАТО — это самый лучший вариант для Украины. Таким образом он прокомментировал слова координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о том, что в Европе сейчас около 80 тыс. американских военнослужащих из-за осознания изменений «среды безопасности» в регионе.

12 июля в китайской газете Global Times предложили переименовать НАТО в Североатлантическую организацию бандитов из-за действий США, направленных на разжигание конфликтов. США используют стран — союзников по организации как марионеток, так как они могут обеспечить незатратный способ военного присутствия, уточнялось в материале.

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