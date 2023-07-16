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Американский политик Янг назвал роспуск НАТО лучшим исходом для Украины

Американский политик Янг: роспуск НАТО — лучший исход для Украины
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Oberhaeuser
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Полное расформирование НАТО — это лучшее, что может случиться с Украиной. Об этом в воскресенье, 16 июля, заявил американский политик Джеффри Янг.

«Лучшее, что может случиться с народом Украины, — это расформирование НАТО и выведение США всех наших вооружений и войск из Европы навсегда», — написал он в своем Twitter.

Таким образом Янг прокомментировал слова координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о том, что в Европе сейчас около 80 тыс. американских военнослужащих из-за осознания изменений «среды безопасности» в регионе.

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До этого, 14 июля, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, комментируя принятый днем ранее указ лидера страны Джо Байдена, заявил, что мобилизация 3 тыс. резервистов для усиления американских войск в Европе — это начало подготовки к войне с Россией.

Ранее, 12 июля, Байден заявил, что страны НАТО обязуются помочь Украине выстроить мощную оборону на суше, в море и воздухе. Кроме того, он отметил, что государства G7 договорились о долгосрочных двусторонних обязательствах перед Украиной в сфере безопасности.

Днем ранее на саммите НАТО генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании Совета Украина – НАТО. Также главы государств согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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