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В Китае рекомендовали переименовать НАТО в Североатлантическую организацию бандитов

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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Из-за действий США, направленных на разжигание конфликтов, НАТО должно быть переименовано в Североатлантическую организацию бандитов. Соответствующее мнение опубликовано в китайской газете Global Times 12 июля по итогам саммита альянса в Вильнюсе.

«Блок (НАТО. — Ред.) под предводительством США часто использует термин «международная организация», чтобы скрыть истинную природу гангстерского кружка. К тому же США как лидер этой банды предпочитают манипулировать своими лакеями, чтобы разжигать конфликты, при этом наблюдая за ними издалека», — говорится в статье.

Кроме того, в материале дана оценка отношениям КНР и альянса. Так, автор статьи считает их «всё более экстремальными и конфронтационными». При этом попытки НАТО усилить сотрудничество с Японией направлены на сдерживание Пекина.

США, в свою очередь, используют стран — союзников по НАТО как марионеток, так как они могут обеспечить незатратный способ военного присутствия.

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Ранее, 2 июля, в Global Times вышел материал, в котором критикуется якобы помощь США Украине. Так, страна делает это не по гуманитарным соображениям, а для продвижения собственных геополитических амбиций. В связи с этим крупнейший в мире военный альянс заключен в порочный круг, из которого мало шансов вырваться и который затягивает и усугубляет кризис.

29 июня журналист китайской «Народной ежедневной газеты» («Жэньминь Жибао») указал, что военные учения НАТО Air Guardian 2023 в очередной раз обострили геополитическую ситуацию. За последствия этого придется расплачиваться странам Евросоюза и не только, говорится в материале.

Ранее, 13 июня, президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами упрекнул альянс в обмане о расширении на восток. Он указал, что НАТО знает о создании угрозы для РФ, но целенаправленно действует при всех попытках России наладить нормальные отношения.

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