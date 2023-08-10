Посол КНР указал на разочарование Китая ограничением инвестиций США

Китай разочарован решением Белого дома ограничить инвестиции США в технологическую сферу. Об этом сообщил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в среду, 9 августа.

«США обычно политизируют вопросы технологий и торговли и используют их в качестве инструмента и оружия во имя национальной безопасности», — приводит заявление посла The Washington Post.

Он подчеркнул, что китайские официальные лица недовольны решением президента США Джо Байдена, поскольку инвестиции США имели огромное значение для развития критически важных технологий, связанных с модернизацией военных и разведывательных возможностей КНР.

«Несмотря на то что Китай неоднократно выражал глубокую озабоченность, США пошли на введение новых ограничений инвестиций. Китай очень этим разочарован», — заявил Лю Пэнъюй в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что подобные действия США подрывают основы сотрудничества между странами, а также наносят непоправимый урон интересам китайских предпринимателей.

Посол также напомнил об обещании Джо Байдена не добиваться экономического отделения от Китая, прекращения экономического развития страны или ее сдерживания. По словам Лю Пэнъюя, соблюдение этого обещания играет важную роль в поддержании сотрудничества двух государств.

«Китай будет внимательно следить за ситуацией и твердо защищать свои права и интересы», — заключил посол.

Ранее в тот же день стало известно, что Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая. Решение касается вклада средств в разработку и изготовление полупроводников, микроэлектроники, квантовых информационных технологий и некоторых систем искусственного интеллекта. Однако, по словам представителя администрации, Вашингтон не настроен на «разделение экономик США и Китая».

Ранее, 7 августа, The Washington Post написала, что американские компании сократили импорт продукции из Китая на 24% с января по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В публикации отмечается, что отношения между странами остаются напряженными, на фоне этого компании в США стремятся сократить свою зависимость от китайских поставщиков и перестроить цепочки поставок.