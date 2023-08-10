Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Космонавты МКС протестировали манипулятор ERA
Общество
Многодетным семьям предложили установить четырехдневную рабочую неделю
Культура
Умер канадский певец и гитарист Робби Робертсон
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Черниговской области
Мир
Politico узнала о намерении Байдена запросить у конгресса деньги для Украины
Политика
Глава избиркома Запорожской области не нашла причин откладывать выборы в парламент региона
Мир
Сотрудники ФБР застрелили публиковавшего угрозы в адрес Байдена жителя штата Юта
Мир
Умер известный работами для Sex Pistols художник Джейми Рид
Мир
Байден подписал указ об ограничении инвестиций в технологическую отрасль Китая
Спорт
«Зенит» с минимальным преимуществом победил «Крылья Советов» на выезде
Мир
Беспилотники коалиции во главе с США 12 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Спорт
Действующий чемпион Кубка России ЦСКА уступил воронежскому «Факелу»
Мир
Президент Пакистана распустил Национальное собрание страны

Посол КНР указал на разочарование Китая ограничением инвестиций США

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай разочарован решением Белого дома ограничить инвестиции США в технологическую сферу. Об этом сообщил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в среду, 9 августа.

«США обычно политизируют вопросы технологий и торговли и используют их в качестве инструмента и оружия во имя национальной безопасности», — приводит заявление посла The Washington Post.

Он подчеркнул, что китайские официальные лица недовольны решением президента США Джо Байдена, поскольку инвестиции США имели огромное значение для развития критически важных технологий, связанных с модернизацией военных и разведывательных возможностей КНР.

«Несмотря на то что Китай неоднократно выражал глубокую озабоченность, США пошли на введение новых ограничений инвестиций. Китай очень этим разочарован», — заявил Лю Пэнъюй в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что подобные действия США подрывают основы сотрудничества между странами, а также наносят непоправимый урон интересам китайских предпринимателей.

Посол также напомнил об обещании Джо Байдена не добиваться экономического отделения от Китая, прекращения экономического развития страны или ее сдерживания. По словам Лю Пэнъюя, соблюдение этого обещания играет важную роль в поддержании сотрудничества двух государств.

«Китай будет внимательно следить за ситуацией и твердо защищать свои права и интересы», — заключил посол.

Задобрить дракона: Вашингтон пытается наладить отношения с Пекином
В Китай вслед за госсекретарем слетала министр финансов США

Ранее в тот же день стало известно, что Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая. Решение касается вклада средств в разработку и изготовление полупроводников, микроэлектроники, квантовых информационных технологий и некоторых систем искусственного интеллекта. Однако, по словам представителя администрации, Вашингтон не настроен на «разделение экономик США и Китая».

Ранее, 7 августа, The Washington Post написала, что американские компании сократили импорт продукции из Китая на 24% с января по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В публикации отмечается, что отношения между странами остаются напряженными, на фоне этого компании в США стремятся сократить свою зависимость от китайских поставщиков и перестроить цепочки поставок.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023