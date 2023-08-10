Байден подписал указ об ограничении инвестиций в технологическую отрасль Китая

Президент США Джо Байден подписал указ, который ограничивает американские инвестиции в технологическую отрасль Китая. Об этом в среду, 9 августа, сообщили в пресс-службе министерства финансов США.

Под запрет попадают инвестиции в сектора разработки полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.

«Администрация Байдена привержена обеспечению безопасности Америки и защите национальной безопасности Америки посредством надлежащей защиты технологий, которые имеют решающее значение для военных инноваций следующего поколения», — говорится в сообщении министерства.

Представитель администрации США уточнил на спецбрифинге, что указ «предоставляет полномочия министру финансов регулировать определенные инвестиции в структуры в КНР, участвующие в деятельности, связанной с национальной безопасностью, в нескольких секторах: полупроводники, микроэлектроника, квантовые информационные технологии и некоторые системы искусственного интеллекта».

При этом он также подчеркнул, что Вашингтон проводит политику снижения рисков со стороны КНР и не настроен на «разделение экономик США и Китая».

Ранее, 7 августа, The Washington Post написала, что американские компании сократили импорт продукции из Китая на 24% с января по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В публикации отмечается, что отношения между странами остаются напряженными, на фоне этого компании в США стремятся сократить свою зависимость от китайских поставщиков и перестроить цепочки поставок.

28 июня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность новых ограничений на экспорт в Китай чипов для искусственного интеллекта из-за опасения, что конкуренты захватят лидерство в технологиях для разработки оружия или совершения хакерских атак.