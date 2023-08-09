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«Зенит» с минимальным преимуществом победил «Крылья Советов» на выезде

«Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче Кубка России
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Фото: ТАСС/ФК «Зенит»
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Вторую победу подряд в матчах Кубка России одержал санкт-петербургский клуб «Зенит» 9 августа. В матче второго тура группового этапа Российской премьер-лиги против самарцев из «Крыльев Советов» петербуржцы с минимальным отрывом вышли в лидеры.

«Вообще «Зенит» хорошо начал матч — размашисто атаковал, регулярно находил свободные зоны недалеко от чужих ворот. Но «Крылья» многое позволяли», — пишет об игре «Спорт-Экспресс».

Гости забили единственный гол на 50-й минуте — отличился нападающий Иван Сергеев. Этого «Зениту» хватило для победного завершения встречи.

«Сине-бело-голубые стали действовать лучше, но парадоксально, что забили они не после позиционной атаки, а в результате контрвыпада. «Крылья» неудачно исполнили угловой, а Караваев с Сергеевым убежали к чужим воротам — Иван забил бывшему клубу и отказался праздновать (Иван Сергеев в 2020 году подписал двухлетний контракт с «Крыльями Советов». — Ред.)», — описывает издание кульминационный момент матча.

В турнирной таблице «Зенит» расположился на вершине с шестью очками. Далее — «Балтика» с тремя, «Крылья Советов» и «Ахмат» с нулевым числом очков.

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В этот же день в столице действующий чемпион Кубка России ЦСКА уступил воронежскому «Факелу». В матче второго тура группового этапа турнира воронежцы выиграли со счетом 2:0.

Накануне, 8 августа, в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу московский «Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 5:4. После двух туров «Спартак» набрал шесть очков.

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