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Президент Пакистана распустил Национальное собрание страны

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Фото: TASS/EPA/SOHAIL SHAHZAD
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Президент Пакистана Ариф Алви подписал документ о роспуске Национального собрания страны, предложенный премьер-министром Шахбаз Шарифом. Об этом в среду, 9 августа, сообщил телеканал Geo.

«Президент распустил Национальное собрание по совету премьер-министра в соответствии со статьей 58-1 конституции», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте офиса президента в X (ранее Twitter).

Ранее Шариф объявлял о досрочном роспуске нижней палаты парламента, что приведет к преждевременному завершению срока полномочий действующего правительства Пакистана.

В дальнейшем премьер-министр сформирует временное правительство.

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И кто заинтересован в дестабилизации в этой стране

Ранее, 5 августа, бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был приговорен к трем годам тюрьмы и отстранен от политической деятельности за «коррупционные действия», связанные с продажей государственных подарков. Адвокат Хана Интезар Хусейн Панджута заявил, что они будут обжаловать это решение, назвав его делом о «политической виктимизации».

19 марта в отношении Хана, 17 его помощников и еще нескольких десятков человек были выдвинуты обвинения по делу о фонде «Аль-Кадир». Экс-премьера обвиняют в продаже госимущества на сумму более $630 тыс., отмывании денег, организации беспорядков и десятках других преступлений. На территории резиденции политика в тот день было арестовано более 60 его сторонников.

Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

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