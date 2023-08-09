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Во Франции заявили об опасности воевавших на Украине наемников

Депутат Матье заявил об опасности для Франции воевавших на Украине наемников
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Фото: REUTERS/Stringer
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Возвращение с Украины ультраправых наемников-радикалов, получивших военный опыт в ходе боевых действий, угрожает внутренней безопасности Франции. Об этом депутат парламента Франции Фредерик Матье заявил в своем обращении к главе МВД страны Жеральду Дармадену. Он спрашивает о том, какие меры правительство предпринимает для минимизации рисков в связи с возвращением таких граждан во Францию.

Матье предупреждает министра внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральда Дармадена о риске, связанном с присутствием французских боевиков в составе украинского интернационального легиона, созданного президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Действительно, среди 400 французов, уехавших на Украину с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых явно идентифицируют себя как часть ультраправого движения», — цитирует обращение парламентария Lenta.Ru.

Он также уточнил, что среди французских радикалов, воюющих на Украине, есть как гражданские лица, так и бывшие военные.

«Эти люди <...> беззастенчиво выкладывают в социальных сетях флаги и татуировки с неонацистской символикой и оправдывают свое участие в этом конфликте «борьбой за европейскую цивилизацию», мотивируя это превосходством белых и борьбой с «азиатскими ордами», — написал он.

Матье ссылается на одну из статей французской газеты Le Monde, в которой приводятся слова главы Генеральной дирекции внутренней безопасности (ГДВБ) Франции Николя Лернера, где он подтверждает изданию, что в последние годы в демократических странах увеличился террористический риск, исходящий от ультраправых.

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Ранее, в мае, депутат французского парламента Надеж высказала в обращении к правительству мнение, что французские граждане, принимающие участие в конфликте на Украине, «представляют реальную долгосрочную угрозу внутренней безопасности» Франции, так как они нередко придерживаются радикальных ультраправых взглядов, а по прибытии на Украину получают боевой опыт и укрепляются в своей «смертоносной» идеологии.

17 мая депутат Национального собрания Франции Тома Порт высказал опасение, что во Франции растет уровень насилия со стороны активистов, которые придерживаются ультраправых взглядов, а правоохранительная система страны продолжает бездействовать в отношении таких радикалов.

9 мая журналист Кит Кларенберг заявил, что в Европе возросла угроза неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины.

По его словам, в боевых действиях в Донбассе участвуют сотни представителей радикальных движений из разных стран, в том числе из Франции.

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