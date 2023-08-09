В России учредили почетное звание для работников оборонного комплекса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса». Документ опубликован 9 августа на портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ», — следует из указа.

Отмечается, что звание могут присвоить за достижения в создании современных образцов вооружения, выполнение заданий с опережением графика и иной вклад в политику государства в сфере ОПК.

Документом также отдается поручение правительству страны обеспечить финансирование расходов, связанных с исполнением акта.

Ранее, 7 августа, Путин в ходе встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым призвал увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв». Глава государства высоко оценил отечественные беспилотные летательные аппараты.

До этого, 11 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предприятиям ОПК России в сжатые сроки удалось увеличить производство особо востребованных образцов вооружения для боевых задач. Так, с его слов, в 2023 году более чем в пять раз по сравнению с началом 2022-го увеличено количество закупаемых и модернизируемых основных образцов оружия и спецтехники, поставляемых по гособоронзаказу.

31 мая премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ОПК во много раз увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса.