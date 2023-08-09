Врач поделилась малоизвестными фактами о витамине D

Витамин D играет очень важную роль в поддержании здоровья человека и отвечает за многие процессы в организме. Вокруг него вращаются разные мифы, а некоторые интересные факты остаются малоизвестными, рассказала «Известиям» 9 августа директор по лабораторной медицине лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

В частности, она обратила внимание, что многие люди полагают, что для выработки достаточного количества витамина D необходимо находиться на солнце.

«Кожа действительно способна синтезировать витамин D. Но для этого необходимо каждый день в бикини или вообще без одежды загорать всей поверхностью кожи до легкой эритемы. Буквально каждый день слегка подгорать. Вот тогда есть надежда синтезировать его через кожу», — рассказала Станкевич.

При этом врач отметила, что, во-первых, это вредно для кожи, а во-вторых, вряд ли можно найти столько времени для загара. Кроме того, важен и угол, под которым солнечный свет падает на кожу. Исходя из этого, по ее словам, общепринятое мнение, что с помощью загара можно накопить витамин D, — не более чем миф.

«Второй миф — это продукты питания, с помощью которых можно получить витамин D. Для того чтобы он был в норме, ежедневно необходимо съедать 100–200 г сливочного масла, шесть яиц и 2 кг дикой морской рыбы, выловленной в естественной среде обитания. Нетрудно догадаться, что последствия такого ежедневного рациона не замедлят себя ждать: ожирение, атеросклероз и т.д.», — добавила врач.

Говоря о малоизвестных фактах о витамине D, врач отметила, что в последнее десятилетие было выяснено, что он скорее является гормоном, поскольку обладает гормональной активностью и отвечает за 600 биохимических реакций в организме. Рецепторы, которые восприимчивы к нему, находятся во всех органах и системах по всему организму.

«Это очень мощный иммуномодулятор. Иммунная система состоит из разных клеток. Одни клетки активируются витамином D — и тогда включается противовирусная защита и, что очень важно, противоопухолевая защита, то есть защита от онкологических заболеваний. А другие клетки иммунной системы ингибируются, их активность подавляется. И это оказывает терапевтический эффект для пациентов с патологически избыточной активностью иммунной системы», — рассказала Станкевич.

По ее словам, именно от витамина D, а не от витамина С зависит защита от вирусных инфекций. Кроме того, он является предиктором сердечно-сосудистых заболеваний, снижающим риск их развития.

Вдобавок, как рассказала врач, он определяет работу мозга. По ее словам, взаимосвязь психической активности от уровня витамина D возникает еще во время внутриутробного развития ребенка при беременности матери. Установлено, что у беременных, которые находились в процессе вынашивания ребенка в состоянии дефицита витамина D, дети во взрослом возрасте имеют повышенный риск развития шизофрении.

«Витамин D связан с репродуктивной системой не только женщины, но и мужчины, поскольку мужской репродуктивный потенциал тоже зависит от его нужного количества», — добавила врач.

Она также рассказала, что вопреки рекламе витамин D нужно принимать не вместе с кальцием, а с витамином К2, который активно участвует в усвоении кальция. По ее словам, поступая в кровеносную систему, кальций должен оказаться в костной ткани, но без витамина К2 этого не происходит, а риск отложения кальция в сосудах, внутренних органах и мягких тканях возрастает.

В заключение Станкевич отметила, что из-за географических особенностей России ее жителям требуется его прием витамина в лекарственной форме в дозировках от 1000 до 5000 единиц в сутки. Точную дозировку поможет определить врач.

В июне врач-диетолог, косметолог Марият Мухина указала на опасность переизбытка витамина D в организме. По ее словам, это может привести к хроническому пиелонефриту, кардиосклерозу и повысить риск переломов.