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Дерматолог предупредила о последствиях переизбытка витамина D

Дерматолог Мухина: избыток витамина D может нарушить работу почек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Врач-диетолог, косметолог Марият Мухина указала на опасность переизбытка витамина D в организме.

В беседе с «Абзацем» в четверг, 15 июня, специалист рассказала, что гипервитаминизация опасна для здоровья, как и недостаток витамина. Минимальное количество можно компенсировать продуктами, а избыток будет накапливаться в органах и образовывать отложения кальция. В частности, угрозу представляет кальциноз аорты, который может привести к ее разрыву, отметила врач.

По ее словам, к симптомам такого состояния относятся рвота, жажда, обезвоживание, нарушения сна, запоры, боли в суставах и развитие анорексии, пишет сайт kp.ru.

Кроме того, избыток витамина D может негативно сказаться на работе почек, нарушить их функцию. Также он может привести к хроническому пиелонефриту, кардиосклерозу и повышать риск переломов. Помимо этого, переизбыток этого витамина может оказывать влияние на гормональную систему. Для таких пациентов специалисты назначают капельницы, диеты и гормоны, чтобы излишек витамина вывести из организма.

Мухина добавила, что у грудных детей, имеющих переизбыток витамина D, фиксируется преждевременное закрытие родничков, а это провоцирует внутричерепное давление. Дети, перенесшие гипервитаминоз, отстают в развитии и страдают от вегетососудистой дистонии.

Врач указала на то, что восполнить дефицит витамина можно естественным путем, включив в рацион треску. В ней больше всего содержится витамина D, а также суточная норма витаминов А и Е. В селедке вдвое больше витамина D, чем в лососе. Скумбрия, сметана, сливочное масло, яичный желток также богаты этим витамином.

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14 июня врач эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова назвала мифом утверждения о том, что людям старше 60 лет нельзя загорать. По ее словам, для того чтобы себя обезопасить, людям старше 60 лет необходимо пользоваться солнцезащитными средствами с SPF 50+, отмечает телеканал «360».

13 июня исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) выяснили, что дефицит витамина D у матери повышает риск развития диабета у детей, сообщает «Ридус».

1 июня врач, спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин предупредил об опасности перенасыщения организма витаминами. По его словам, в частности, опаснее всего избыток жирорастворимых витаминов: A, D, E и K. Они откладываются в жировой ткани и печени, и их передозировка может привести к неприятным и даже опасным для жизни последствиям, пишет RT. Гипервитаминоз способен вызывать множество симптомов: от аллергических реакций и диспепсических расстройств до развития мочекаменной болезни, сердечно-сосудистых патологий, повышения риска онкологических заболеваний.

В мае диетолог Антонина Стародубова рассказала агентству городских новостей «Москва», что для выработки достаточного количества витамина D в организме здоровому человеку необходимо проводить на летнем солнце до 15 минут в день при наличии открытых участков тела. Она посоветовала также есть продукты, богатые витамином D, и принимать витаминно-минеральные комплексы, содержащие витамины и минералы в профилактических дозировках.

Ранее исследователи из Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что низкий уровень витамина D в организме повышает риск развития инсульта, пишет НСН. Этот витамин можно получить с пищей, употребляя жирную рыбу, говяжью печень, яйца, йогурт.

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