Эндокринолог развеяла популярные мифы о загаре

Врач эндокринолог-диетолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Екатерина Иванникова в разговоре с «Известиями» 14 июня развеяла популярные мифы о загаре.

Первый миф, который она назвала, — это то, что после 60 лет лучше совсем не загорать.

«Это не так. Загорать можно, но с использованием солнцезащитных средств с SPF 50+ и в строго определенное время — до 11.00 и после 16.00. В обед наиболее высокая солнечная активность, что отрицательно действует на кожу. Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может повысить риск развития онкологических заболеваний», — рассказала Иванникова.

Второй миф — это то, что всё необходимое количество витамина D можно получить через кожу, загорая на солнце. По словам врача, это не совсем так. Данный витамин действительно вырабатывается естественным образом в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Однако у пожилых людей синтез этого «солнечного витамина» в коже значительно снижается, после 70 лет — практически в два раза по сравнению с нормой в молодом возрасте.

«При этом витамин D крайне необходим людям пожилого возраста, он играет важную роль в минерализации костей и укреплении иммунитета. Поэтому его следует принимать дополнительно в виде препаратов, но строго по согласованию с лечащим доктором. Кроме того, в рацион нужно включать продукты, богатые этим витамином: рыбу жирных сортов, икру, печень, яйца, сливочное масло, кисломолочные продукты, мясо», — добавила Иванникова.

Третий миф — это то, что при заболеваниях щитовидной железы на солнце находиться запрещено. По словам врача, это справедливо не для всех случаев. Так, раньше считалось, что при наличии узлов в щитовидной железе инсоляцию нужно исключить. Сейчас эта рекомендация не обязательна.

«Если функция органа восстановлена за счет терапии, рекомендации будут такими же, как и для здоровых людей — пребывание на солнце до 11.00 и после 16.00. Единственным исключением считается синдром тиреотоксикоза: когда он впервые выявлен, рекомендуется максимально спокойный образ жизни без смены климата. При нормализации уровня ТТГ можно погреться на солнышке, но всё в те же «безопасные» часы», — объяснила эндокринолог.

Четвертый миф — это то, что в облачную погоду нельзя обгореть. Как рассказала Иванникова, ультрафиолетовые лучи активны даже в пасмурный день. Опасность заключается в том, что человек не замечает их прямого воздействия и не использует защитные средства, что приводит к солнечному ожогу.

Говоря о том, вредно ли загорать женщинам топлес, она отметила, что окончательного ответа на этот вопрос нет. Многое зависит от генетики и имеющихся сопутствующих заболеваний. Однако врач рекомендовала не рисковать в любом возрасте.

В заключение специалист обратила внимание, что слишком частый загар может оказать негативное влияние на кожу. Ультрафиолетовые лучи повреждают глубокие слои дермы, синтез коллагена нарушается, деление клеток замедляется, и внешне это проявляется образованием морщин и пигментных пятен.

4 июня онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям» о негативном влиянии ультрафиолетовых лучей. По его словам, снижение воздействия солнца на кожу помогает существенно снизить риск заболеть раком кожи.